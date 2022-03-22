«Дом Советов»: Александр Котов о вызовах и угрозах 2022 года

Гость студии – председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

В рамках программы обсуждались вызовы и угрозы 2022 года: текущая геополитическая ситуация, перспективы развития региональной экономики в условиях антироссийских санкций, рост цен, меры поддержки населения и бизнеса, новые задачи, которые стоят перед Псковским областным Собранием. Еще одна тема обсуждения - избирательная кампания 2022 года.

Источник: ПЛН-FM