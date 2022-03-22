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«Дом Советов»: Александр Котов о вызовах и угрозах 2022 года
23.03.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии – председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.
В рамках программы обсуждались вызовы и угрозы 2022 года: текущая геополитическая ситуация, перспективы развития региональной экономики в условиях антироссийских санкций, рост цен, меры поддержки населения и бизнеса, новые задачи, которые стоят перед Псковским областным Собранием. Еще одна тема обсуждения - избирательная кампания 2022 года.
Источник: ПЛН-FM
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