14:00 «Дом Советов»: Вера Емельянова о старых вызовах и новых угрозах для соцсферы Псковской области
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«Дом Советов»: Вера Емельянова о старых вызовах и новых угрозах для соцсферы Псковской области
08.04.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Тема обсуждения - старые вызовы и новые угрозы для социальной сферы региона в 2022 году.
Какой объем мероприятий планируется выполнить в этом году в рамках нацпроектов «Здоровье», «Образование» и «Демография»? Каковы планы областной администрации по модернизации первичного звена здравоохранения и модернизации социальной сферы приграничных районов Псковской области? Каково положение дел в части формирования коллективного иммунитета псковичей от коронавируса? В чем смысл переноса экзаменационных испытаний в школах на осень? На эти и многие другие вопросы в рамках эфира ответила Вера Емельянова.
Источник: ПЛН-FM
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