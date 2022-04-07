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«Дом Советов»: Вера Емельянова о старых вызовах и новых угрозах для соцсферы Псковской области

08.04.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Тема обсуждения - старые вызовы и новые угрозы для социальной сферы региона в 2022 году.

Какой объем мероприятий планируется выполнить в этом году в рамках нацпроектов «Здоровье», «Образование» и «Демография»? Каковы планы областной администрации по модернизации первичного звена здравоохранения и модернизации социальной сферы приграничных районов Псковской области? Каково положение дел в части формирования коллективного иммунитета псковичей от коронавируса? В чем смысл переноса экзаменационных испытаний в школах на осень? На эти и многие другие вопросы в рамках эфира ответила Вера Емельянова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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