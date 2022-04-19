19.04.2022 12:50 «Гонки по вертикали»: Кризис на левом фланге, законсервированное «Яблоко» и легкая прогулка сити-менеджера
«Дом Советов»: Александр Котов об изменениях в Устав Псковской области и подготовке к выборам
20.04.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии – председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
В рамках программы обсуждались изменения в Устав псковского региона, в том числе касающиеся переименования администрации Псковской области в правительство и изменения системы управления Псковом. Также речь шла о мерах поддержки экономики, о помощи прибывшим в Псковскую область беженцам из ДНР, ЛНР и Украины и о подготовке к сентябрьским выборам.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати