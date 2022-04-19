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«Дом Советов»: Александр Котов об изменениях в Устав Псковской области и подготовке к выборам

20.04.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии – председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

В рамках программы обсуждались изменения в Устав псковского региона, в том числе касающиеся переименования администрации Псковской области в правительство и изменения системы управления Псковом. Также речь шла о мерах поддержки экономики, о помощи прибывшим в Псковскую область беженцам из ДНР, ЛНР и Украины и о подготовке к сентябрьским выборам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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