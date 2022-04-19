«Дом Советов»: Александр Котов об изменениях в Устав Псковской области и подготовке к выборам

Гость студии – председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

В рамках программы обсуждались изменения в Устав псковского региона, в том числе касающиеся переименования администрации Псковской области в правительство и изменения системы управления Псковом. Также речь шла о мерах поддержки экономики, о помощи прибывшим в Псковскую область беженцам из ДНР, ЛНР и Украины и о подготовке к сентябрьским выборам.

Источник: ПЛН-FM