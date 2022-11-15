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«Дом Советов»: Александр Братчиков о работе областного Собрания и подготовке проекта бюджета

16.11.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии – заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Константин Калиниченко обсудил с ним основные решения последней сессии регионального парламента и подготовку проекта бюджета Псковской области на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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