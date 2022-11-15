«Дом Советов»: Александр Братчиков о работе областного Собрания и подготовке проекта бюджета

Гость студии – заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Константин Калиниченко обсудил с ним основные решения последней сессии регионального парламента и подготовку проекта бюджета Псковской области на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.

Источник: ПЛН-FM