«Дом Советов»: Игорь Дитрих о подготовке проекта областного бюджета

Гость студии – заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий круг вопросов, связанных с деятельностью регионального парламента, в частности, подготовку проекта областного бюджета, реализацию программы догазификации, обеспечение доступности медпомощи и решение актуальных проблем 11-го округа, интересы которого в региональном парламенте представляет Игорь Дитрих.

Источник: ПЛН-FM