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«Дом Советов»: Игорь Дитрих о подготовке проекта областного бюджета

23.11.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии – заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий круг вопросов, связанных с деятельностью регионального парламента, в частности, подготовку проекта областного бюджета, реализацию программы догазификации, обеспечение доступности медпомощи и решение актуальных проблем 11-го округа, интересы которого в региональном парламенте представляет Игорь Дитрих.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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