«Дом Советов»: Андрей Козлов о поддержке аграриев, развитии сельских территорий и борьбе с борщевиком

Гость студии – председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как проходит работа над проектом бюджета Псковской области на 2023 год и плановую трёхлетку и обсудила актуальные вопросы сельского хозяйства, касающиеся поддержки аграриев, развития сельских территорий и борьбы с борщевиком.

Источник: ПЛН-FM