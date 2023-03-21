«Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе 11-м округе и актуальных вопросах здравоохранения
22.03.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике, депутат по округу №11 Игорь Дитрих.
Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним работу в избирательном округе, в парламентском комитете, а также актуальные для псковского региона вопросы здравоохранения.
Источник: ПЛН-FM
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