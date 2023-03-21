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«Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе 11-м округе и актуальных вопросах здравоохранения

22.03.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике, депутат по округу №11 Игорь Дитрих.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним работу в избирательном округе, в парламентском комитете, а также актуальные для псковского региона вопросы здравоохранения.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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