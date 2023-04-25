14:00 «Дом Советов»: Александр Котов о конкурентных выборах, муниципальной реформе и псковских дорогах
«Дом Советов»: Александр Котов о конкурентных выборах, муниципальной реформе и псковских дорогах
26.04.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов, Александр Котов.
Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги недавней встречи президента России Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также результаты состоявшегося в Пскове форума секретарей местных отделений и первичек «Единой России». Кроме того, разговор коснулся избирательной кампании в районах, реализации муниципальной реформы и итогов апрельской сессии областного Собрания.
Источник: ПЛН-FM
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