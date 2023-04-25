«Дом Советов»: Александр Котов о конкурентных выборах, муниципальной реформе и псковских дорогах

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов, Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги недавней встречи президента России Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также результаты состоявшегося в Пскове форума секретарей местных отделений и первичек «Единой России». Кроме того, разговор коснулся избирательной кампании в районах, реализации муниципальной реформы и итогов апрельской сессии областного Собрания.

Источник: ПЛН-FM