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«Дом Советов»: Александр Котов о конкурентных выборах, муниципальной реформе и псковских дорогах

26.04.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов, Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги недавней встречи президента России Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также результаты состоявшегося в Пскове форума секретарей местных отделений и первичек «Единой России». Кроме того, разговор коснулся избирательной кампании в районах, реализации муниципальной реформы и итогов апрельской сессии областного Собрания.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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