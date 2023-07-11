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Александр Котов в программе «Дом Советов»: Политическая стабильность – миф или реальность?

12.07.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии — председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Основная тема, которую ведущий Максим Костиков обсудил со спикером регионального парламента: «Политическая стабильность – миф или реальность?». Кроме того, Александр Котов подвел итоги парламентского сезона и дал свою оценку избирательной кампании в текущих реалиях.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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