«Дом Советов»: Александр Котов об итогах сентябрьских выборов
13.09.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги выборов, которые с 8 по 10 сентября прошли в Псковской области: насколько кампания этого года была конкурентной и прозрачной, были ли в ней какие-то неожиданности, в чем секрет высоких результатов партии власти на выборах и «крохи» голосов, полученные оппозицией и как муниципальная реформа отразилась на ходе избирательной кампании в районах.
Источник: ПЛН-FM
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