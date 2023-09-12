«Дом Советов»: Александр Котов об итогах сентябрьских выборов

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги выборов, которые с 8 по 10 сентября прошли в Псковской области: насколько кампания этого года была конкурентной и прозрачной, были ли в ней какие-то неожиданности, в чем секрет высоких результатов партии власти на выборах и «крохи» голосов, полученные оппозицией и как муниципальная реформа отразилась на ходе избирательной кампании в районах.

Источник: ПЛН-FM