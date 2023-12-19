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«Дом Советов»: Каким будет бюджет Псковской области-2024?

20.12.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как проходит работа над проектом бюджета Псковской области на 2024 год и плановый период.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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