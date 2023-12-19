19.12.2023 13:00 «Дело вкуса»: Как изысканно накрыть стол к Новому году и выбрать необычные подарки?
«Дом Советов»: Каким будет бюджет Псковской области-2024?
20.12.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.
Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как проходит работа над проектом бюджета Псковской области на 2024 год и плановый период.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати