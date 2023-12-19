«Дом Советов»: Каким будет бюджет Псковской области-2024?

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как проходит работа над проектом бюджета Псковской области на 2024 год и плановый период.

Источник: ПЛН-FM