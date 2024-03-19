«Дом Советов»: Александр Котов об итогах выборов президента и 30-летии областного Собрания
20.03.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги состоявшихся на прошлой неделе выборов президента РФ и актуальные вопросы деятельности регионального парламента:
- Насколько президентская кампания этого года была конкурентной, прозрачной, транспарентной?
- Насколько неожиданным оказались результаты выборов?
- Чем можно объяснить высокую явку?
- Каким образом родной для Александра Котова Стругокрасненский район вышел в лидеры по голосованию в Псковской области?
- Будет ли в регионе продолжена муниципальная реформа?
- Каким темам будут посвящены парламентские часы на ближайших сессиях областного Собрания?
- Что изменилось за 30 лет в региональном парламенте?
Источник: ПЛН-FM
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