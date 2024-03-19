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«Дом Советов»: Александр Котов об итогах выборов президента и 30-летии областного Собрания

20.03.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги состоявшихся на прошлой неделе выборов президента РФ и актуальные вопросы деятельности регионального парламента:

  • Насколько президентская кампания этого года была конкурентной, прозрачной, транспарентной?
  • Насколько неожиданным оказались результаты выборов?
  • Чем можно объяснить высокую явку?
  • Каким образом родной для Александра Котова Стругокрасненский район вышел в лидеры по голосованию в Псковской области?
  • Будет ли в регионе продолжена муниципальная реформа?
  • Каким темам будут посвящены парламентские часы на ближайших сессиях областного Собрания?
  • Что изменилось за 30 лет в региональном парламенте?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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