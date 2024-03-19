«Дом Советов»: Александр Котов об итогах выборов президента и 30-летии областного Собрания

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги состоявшихся на прошлой неделе выборов президента РФ и актуальные вопросы деятельности регионального парламента:

Насколько президентская кампания этого года была конкурентной, прозрачной, транспарентной?

Насколько неожиданным оказались результаты выборов?

Чем можно объяснить высокую явку?

Каким образом родной для Александра Котова Стругокрасненский район вышел в лидеры по голосованию в Псковской области?

Будет ли в регионе продолжена муниципальная реформа?

Каким темам будут посвящены парламентские часы на ближайших сессиях областного Собрания?

Что изменилось за 30 лет в региональном парламенте?

Источник: ПЛН-FM