«Дневник выборов-2024»: Предвыборный соцопрос и обзор кандидатов в президенты

Проект «Дневник выборов-2024» посвящен предстоящим выборам президента России. В том, что происходит за оставшееся время до голосования, ведущий Александр Савенко еженедельно разбирается вместе с экспертом — председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, главой «Экспертного клуба: Псковский регион» Ильей Стрелковым.

Сегодня они поговорили о стартовавшем социологическом опросе, который призван выяснить, знают ли жители Псковской области о дате президентских выборов, примут ли в них участие и как будут голосовать — дистанционно или на участке. Также в выпуске: начало общественного наблюдения за выборами, краткий обзор по кандидатам и в целом предвыборной активности.

Источник: ПЛН-FM