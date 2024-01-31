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«Дневник выборов-2024». Выпуск 4
01.02.2024 12:49 «ПЛН-FM»
Наш проект живет и развивается - он стал совместным, и теперь его можно слушать в Великих Луках по понедельникам в эфире популярной радиостанции «Луки ФМ». В «Дневнике выборов» ведущий Александр Савенко еженедельно обсуждает главные темы президентской кампании с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым. Тем сегодня много - от предвыборных фейков, регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на президентские выборы, кандидатопада и обучения наблюдателей до итогов экспертного форума в Москве, на котором побывал Илья Стрелков.
Источник: ПЛН-FM
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