www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
12 января 19 января 29 января 26 января 18 января 28 декабря 25 января 29 января 1 февраля 29 января 30 января Телефон прямого эфира 19 января 28 декабря 19 января Телефон прямого эфира

«Дневник выборов-2024». Выпуск 4

01.02.2024 12:49 «ПЛН-FM»

Наш проект живет и развивается - он стал совместным, и теперь его можно слушать в Великих Луках по понедельникам в эфире популярной радиостанции «Луки ФМ». В «Дневнике выборов» ведущий Александр Савенко еженедельно обсуждает главные темы президентской кампании с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым. Тем сегодня много - от предвыборных фейков, регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на президентские выборы, кандидатопада и обучения наблюдателей до итогов экспертного форума в Москве, на котором побывал Илья Стрелков.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты