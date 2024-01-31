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«Три мудреца»: Как жить в эпоху галопирующих цен?
01.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Как обычно, радиослушателей ждет ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. А главная тема, которую обсудят ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко - «Как жить в эпоху галопирующих цен?»
Источник: ПЛН-FM
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