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«Три мудреца»: Как жить в эпоху галопирующих цен?

01.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Как обычно, радиослушателей ждет ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. А главная тема, которую обсудят ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко - «Как жить в эпоху галопирующих цен?»

 

 

Источник: ПЛН-FM



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