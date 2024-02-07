07.02.2024 18:50 Эхо города: Участие депутатов Псковской городской Думы в работе Штаба общественной поддержки
07.02.2024 18:45 «Беседка»: Народный артист РФ Сергей Мигицко о роли Пушкина в его творчестве и бесплатных советах поэта
«Дневник выборов-2024». Выпуск 5
08.02.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Каждый четверг ведущий Александр Савенко обсуждает главные темы президентской кампании с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым. Сегодня в выпуске: круг кандидатов в президенты, динамика заявок на дистанционное электронное голосование и итоги частотного анализа текстов публикаций псковских телеграм-каналов, имеющих отношение к президентским выборам. Экспертный клуб «Псковский регион» в ходе данного анализа выявил самые часто используемые слова недели.
Источник: ПЛН-FM
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