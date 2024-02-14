«Дневник выборов-2024». Выпуск 6

Как обычно, последние новости президентской кампании ведущий Александр Савенко обсудил с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым.

Какова динамика подачи заявок на дистанционное голосование? Как будет выглядеть итоговый бюллетень на выборах президента? Сколько россиян готовы хоть сейчас проголосовать за Путина? Об этом и многом другом — прямо сейчас.

Источник: ПЛН-FM