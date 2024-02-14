www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
19 января 7 февраля 13 февраля 14 февраля 2 февраля 15 февраля Телефон прямого эфира 12 февраля 28 декабря 2 февраля 26 января 15 февраля 13 февраля 7 февраля 19 января 14 февраля

«Дневник выборов-2024». Выпуск 6

15.02.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Как обычно, последние новости президентской кампании ведущий Александр Савенко обсудил с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым.

Какова динамика подачи заявок на дистанционное голосование? Как будет выглядеть итоговый бюллетень на выборах президента? Сколько россиян готовы хоть сейчас проголосовать за Путина? Об этом и многом другом — прямо сейчас.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты