«Гонки по вертикали»: ЛДПР без Жириновского, атака на Милонаец и командировка на фронт

Центральные темы выпуска.

ЛДПР без Владимира Жириновского. Кто вместо него — и как смерть вождя может отразиться на Либерально-демократической партии, а также на всей политической системе России?

Губернатор Михаил Ведерников жестко раскритиковал псковское управление Федеральной антимонопольной службы во главе с Ольгой Милонаец. В чем причины и какими могут быть последствия?