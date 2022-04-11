«Гонки по вертикали»: ЛДПР без Жириновского, атака на Милонаец и командировка на фронт
12.04.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Центральные темы выпуска.
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ЛДПР без Владимира Жириновского. Кто вместо него — и как смерть вождя может отразиться на Либерально-демократической партии, а также на всей политической системе России?
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Губернатор Михаил Ведерников жестко раскритиковал псковское управление Федеральной антимонопольной службы во главе с Ольгой Милонаец. В чем причины и какими могут быть последствия?
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Пять месяцев до выборов. Чем заняты в региональных отделениях партий?
Источник: ПЛН-FM
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