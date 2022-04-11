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«Гонки по вертикали»: ЛДПР без Жириновского, атака на Милонаец и командировка на фронт

12.04.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Центральные темы выпуска.

  • ЛДПР без Владимира Жириновского. Кто вместо него — и как смерть вождя может отразиться на Либерально-демократической партии, а также на всей политической системе России?

  • Губернатор Михаил Ведерников жестко раскритиковал псковское управление Федеральной антимонопольной службы во главе с Ольгой Милонаец. В чем причины и какими могут быть последствия?

  • Пять месяцев до выборов. Чем заняты в региональных отделениях партий? 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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