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«Гонки по вертикали»: Кризис на левом фланге, законсервированное «Яблоко» и легкая прогулка сити-менеджера

19.04.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Центральные темы выпуска:

  • Кризис на левом фланге. Выход Анатолия Копосова из КПРФ как свидетельство непогашенного внутрипартийного конфликта.
  • Законсервированное «Яблоко». Реформа партии завершена — что это значит для главного псковского яблочника Льва Шлосберга.
  • Легкая прогулка Бориса Елкина. Сити-менеджер Пскова «на ура» отчитался перед депутатами городской Думы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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