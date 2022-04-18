12:50 «Гонки по вертикали»: Кризис на левом фланге, законсервированное «Яблоко» и легкая прогулка сити-менеджера
«Гонки по вертикали»: Кризис на левом фланге, законсервированное «Яблоко» и легкая прогулка сити-менеджера
19.04.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Центральные темы выпуска:
- Кризис на левом фланге. Выход Анатолия Копосова из КПРФ как свидетельство непогашенного внутрипартийного конфликта.
- Законсервированное «Яблоко». Реформа партии завершена — что это значит для главного псковского яблочника Льва Шлосберга.
- Легкая прогулка Бориса Елкина. Сити-менеджер Пскова «на ура» отчитался перед депутатами городской Думы.
Источник: ПЛН-FM
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