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«Гонки по вертикали»: конец мобилизации, выборы без КПРФ и атака на муниципальный фильтр

18.10.2022 12:45 «ПЛН-FM»

Здравствуйте! Начинаем обзор за неделю, которую, увы, ни наполненной яркими событиями, ни настраивающей на оптимистичный лад, не назовешь. К сожалению, такая уже привычно тяжелая семидневка - теракт в Белгородской области, упавший на жилой дом истребитель под Краснодаром, погибшие и раненые, новости СВО, грозная риторика - и частичная мобилизация. Тут обозреватели повторяли за Путиным не единожды сказанные им слова о, цитирую, бестолковщине, связанной со старыми формами учета. Впрочем, есть основания полагать, что месячник мобилизации подходит к своему завершению, по крайней мере, так об этом сейчас говорится.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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