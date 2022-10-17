17.10.2022 18:30 Рейтингомер: военком под огнем критики, страсти по Брячаку и прощание с доктором Васильевым
«Гонки по вертикали»: конец мобилизации, выборы без КПРФ и атака на муниципальный фильтр
18.10.2022 12:45 «ПЛН-FM»
Здравствуйте! Начинаем обзор за неделю, которую, увы, ни наполненной яркими событиями, ни настраивающей на оптимистичный лад, не назовешь. К сожалению, такая уже привычно тяжелая семидневка - теракт в Белгородской области, упавший на жилой дом истребитель под Краснодаром, погибшие и раненые, новости СВО, грозная риторика - и частичная мобилизация. Тут обозреватели повторяли за Путиным не единожды сказанные им слова о, цитирую, бестолковщине, связанной со старыми формами учета. Впрочем, есть основания полагать, что месячник мобилизации подходит к своему завершению, по крайней мере, так об этом сейчас говорится.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати