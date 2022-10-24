«Гонки по вертикали»: военное положение, перемены во власти и подготовка к губернаторским выборам

Здравствуйте! Начинаем обзор событий за неделю, на которой внешнеполитическая ситуация обострялась, напряжение только росло - и вместе с ним тревожность тоже. «Грязная бомба», падающие самолеты, сохраняющиеся вопросы по поводу мобилизации, введение военного положения в четырех новых субъектах Российской Федерации плюс особый статус во всех остальных. Руководителям всех российских регионов поручено сформировать оперативные штабы и при этом им указом президента даны дополнительные полномочия, что невольно рождало воспоминания о начале пандемии - тогда губернаторам тоже давали допполномочия. Собственно, так и сейчас.

Источник: ПЛН-FM