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«Гонки по вертикали»: военное положение, перемены во власти и подготовка к губернаторским выборам

25.10.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Здравствуйте! Начинаем обзор событий за неделю, на которой внешнеполитическая ситуация обострялась, напряжение только росло - и вместе с ним тревожность тоже. «Грязная бомба», падающие самолеты, сохраняющиеся вопросы по поводу мобилизации, введение военного положения в четырех новых субъектах Российской Федерации плюс особый статус во всех остальных. Руководителям всех российских регионов поручено сформировать оперативные штабы и при этом им указом президента даны дополнительные полномочия, что невольно рождало воспоминания о начале пандемии - тогда губернаторам тоже давали допполномочия. Собственно, так и сейчас. 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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