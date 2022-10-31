12:50 «Гонки по вертикали»: новый глава Пскова, последние выборы года и Алеся Михачева - суперзвезда
31.10.2022 18:30 Рейтингомер: последнее губернаторское замечание, приговор медиаменеджеру и безграничный хайп
«Гонки по вертикали»: новый глава Пскова, последние выборы года и Алеся Михачева - суперзвезда
01.11.2022 12:50 «ПЛН-FM»
О том, как изменился мир за неделю и что происходит у нас в регионе, рассказывает в ближайшие десять минут.
Темы этого выпуска:
- Сити-менеджер меняет профессию. Через пару дней Борис Елкин станет главой Пскова.
- Процесс пошел. Партии выдвигают кандидатов на выборы главы Пушкиногорского района.
- 100 самых влиятельных персон Псковской области. Завершен первый этап ежегодного проекта ПЛН.
Источник: ПЛН-FM
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