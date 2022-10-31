«Гонки по вертикали»: новый глава Пскова, последние выборы года и Алеся Михачева - суперзвезда

О том, как изменился мир за неделю и что происходит у нас в регионе, рассказывает в ближайшие десять минут.

Темы этого выпуска:

Сити-менеджер меняет профессию. Через пару дней Борис Елкин станет главой Пскова.

Процесс пошел. Партии выдвигают кандидатов на выборы главы Пушкиногорского района.

100 самых влиятельных персон Псковской области. Завершен первый этап ежегодного проекта ПЛН.

Источник: ПЛН-FM