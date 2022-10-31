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«Гонки по вертикали»: новый глава Пскова, последние выборы года и Алеся Михачева - суперзвезда

01.11.2022 12:50 «ПЛН-FM»

О том, как изменился мир за неделю и что происходит у нас в регионе, рассказывает  в ближайшие десять минут. 

Темы этого выпуска:

  • Сити-менеджер меняет профессию. Через пару дней Борис Елкин станет главой Пскова.
  • Процесс пошел. Партии выдвигают кандидатов на выборы главы Пушкиногорского района.
  • 100 самых влиятельных персон Псковской области. Завершен первый этап ежегодного проекта ПЛН. 

 

Источник: ПЛН-FM



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