14.11.2022 18:30 Рейтингомер: отставка по-тихому, музыкальное назначение и печаль псковского «американиста»
«Гонки по вертикали»: партийный анабиоз, стратегическая задачка и полиграф для слуг народа
15.11.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Центральные темы этого выпуска.
- Дремлет притихший... Как псковская партийная фауна впала в анабиоз.
- Продолжение последовало. Новый глава Пскова Борис Елкин начал менять кадры и полномочия внутри администрации.
- Полиграф для слуги народа. Будут ли наших чиновников проверять на детекторе лжи?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати