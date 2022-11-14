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«Гонки по вертикали»: партийный анабиоз, стратегическая задачка и полиграф для слуг народа

15.11.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Центральные темы этого выпуска.

  • Дремлет притихший... Как псковская партийная фауна впала в анабиоз.
  • Продолжение последовало. Новый глава Пскова Борис Елкин начал менять кадры и полномочия внутри администрации.
  • Полиграф для слуги народа. Будут ли наших чиновников проверять на детекторе лжи?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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