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«Гонки по вертикали»: визиты недели, место для запятой и бюджетный немарафон

22.11.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Центральные темы выпуска.

  • Чего приехали-то? Разбираемся в мотивах визитов федеральных политиков и партийных функционеров, которые один за другим посещают Псков.
  • Участвовать нельзя пропустить. Псковские коммунисты в поисках места для запятой в год губернаторских выборов.
  • Бюджетный немарафон. В Пскове готовятся принять проект главного финансового документа.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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