«Гонки по вертикали»: визиты недели, место для запятой и бюджетный немарафон
22.11.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Центральные темы выпуска.
- Чего приехали-то? Разбираемся в мотивах визитов федеральных политиков и партийных функционеров, которые один за другим посещают Псков.
- Участвовать нельзя пропустить. Псковские коммунисты в поисках места для запятой в год губернаторских выборов.
- Бюджетный немарафон. В Пскове готовятся принять проект главного финансового документа.
Источник: ПЛН-FM
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