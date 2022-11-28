12:50 «Гонки по вертикали»: проверка бюджетом, перетягивание статуса и исчезновение яблочной аномалии
«Гонки по вертикали»: проверка бюджетом, перетягивание статуса и исчезновение яблочной аномалии
29.11.2022 12:50 «ПЛН-FM»
«Гонки по вертикали» - программа, в которой главный редактор ПЛН Александр Савенко говорит об актуальных событиях региональной политики, анализирует тенденции и пытается ответить на вопрос «что дальше». Сегодня в выпуске: проверка бюджетом, перетягивание статуса и исчезновение яблочной аномалии.
Источник: ПЛН-FM
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