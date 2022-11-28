www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
28 ноября 25 ноября 28 ноября 2 ноября 28 ноября 25 ноября 25 ноября Телефон прямого эфира 29 ноября 17 ноября 14 ноября 25 ноября 25 ноября 2 ноября 14 ноября 25 ноября

«Гонки по вертикали»: проверка бюджетом, перетягивание статуса и исчезновение яблочной аномалии

29.11.2022 12:50 «ПЛН-FM»

«Гонки по вертикали» - программа, в которой главный редактор ПЛН Александр Савенко говорит об актуальных событиях региональной политики, анализирует тенденции и пытается ответить на вопрос «что дальше». Сегодня в выпуске: проверка бюджетом, перетягивание статуса и исчезновение яблочной аномалии.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты