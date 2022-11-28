«Гонки по вертикали»: проверка бюджетом, перетягивание статуса и исчезновение яблочной аномалии

«Гонки по вертикали» - программа, в которой главный редактор ПЛН Александр Савенко говорит об актуальных событиях региональной политики, анализирует тенденции и пытается ответить на вопрос «что дальше». Сегодня в выпуске: проверка бюджетом, перетягивание статуса и исчезновение яблочной аномалии.

Источник: ПЛН-FM