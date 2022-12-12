12.12.2022 12:35 «Деловой понедельник»: Об итогах работы и планах регионального отделения «Деловой России»
«Гонки по вертикали»: Кто тут против губернатора, ЦК цыкает, «У нас Бут - и мы крепчаем»
13.12.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска:
- «Силы есть, область люблю». Михаил Ведерников в эфире ПЛН FM объявил о готовности пойти на второй губернаторский срок. Какой будет избирательная кампания 2023 года и кого против действующего главы может выдвинуть псковская оппозиция?
- Обком КПРФ на пороге перемен. Чего ждать псковским коммунистам Петру Алексеенко и Дмитрию Михайлову от федерального партийного руководства, а именно - от первого заместителя Геннадия Зюганова Юрия Афонина и компании.
- Праздник на улице жириновцев. В Москве прошел слет ЛДПР, в партию приняли обмененного у американцев Виктора Бута, а псковские делегаты встретились с новым лидером «либерал-демократов» Леонидом Слуцким. Есть ли тут повод для оптимизма?
Источник: ПЛН-FM
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