«Гонки по вертикали»: «кувалда Вагнера», кляузы в ЦК КПРФ и Чебурашка во спасение

Здравствуйте! Это первый выпуск в 2023-м - на дворе начало января, и мы вступаем в год больших региональных выборов...

Источник: ПЛН-FM