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«Гонки по вертикали»: 2023. «Чернее, чем кролик» или время новых возможностей?
17.01.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Здравствуйте! Как всегда в центре нашего внимания региональная политика. Сегодня, на старте 2023-го, будем говорить о его контурах, перспективах, ожиданиях. И вот некоторые темы этого выпуска:
- Что год грядущий нам готовит. Основные вызовы и угрозы 2023-го.
- От выборов до выборов - от муниципальных и губернаторских до президентских. Какие избирательные кампании ждут псковский политический класс в ближайший год с небольшим.
- И - звезды говорят. Уже в это воскресенье наступает новый год по восточному календарю. Что принесет черный водяной кролик? По традиции составляем полушуточный гороскоп для псковского политбомонда.
Источник: ПЛН-FM
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