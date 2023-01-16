«Гонки по вертикали»: 2023. «Чернее, чем кролик» или время новых возможностей?

Здравствуйте! Как всегда в центре нашего внимания региональная политика. Сегодня, на старте 2023-го, будем говорить о его контурах, перспективах, ожиданиях. И вот некоторые темы этого выпуска:

Что год грядущий нам готовит. Основные вызовы и угрозы 2023-го.

От выборов до выборов - от муниципальных и губернаторских до президентских. Какие избирательные кампании ждут псковский политический класс в ближайший год с небольшим.

И - звезды говорят. Уже в это воскресенье наступает новый год по восточному календарю. Что принесет черный водяной кролик? По традиции составляем полушуточный гороскоп для псковского политбомонда.

Источник: ПЛН-FM