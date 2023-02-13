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Гонки по вертикали: подготовка к выборам, политики в нейросетях и 30 лет КПРФ
14.02.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Центральные темы выпуска.
- Подготовка к губернаторским выборам. Наблюдаем за активностью потенциальных кандидатов, созданием штабов - и ждем встречу президента Владимира Путина с губернатором Михаилом Ведерниковым.
- Перенастройка во властном политико-медийном блоке. «Политрук» регионального правительства Александр Серавин укрепляет позиции, ключевые посты занимают его люди. А кто теряет влияние - разберемся.
- И красный день календаря - КПРФ исполняется 30 лет. Как «партия номер два» отмечает круглую дату - и ждать ли перемен в псковском обкоме?
Источник: ПЛН-FM
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