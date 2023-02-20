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«Гонки по вертикали»: Год с начала СВО, подготовка к выборам и муниципальная реформа

21.02.2023 14:50 «ПЛН-FM»

Центральные темы этого выпуска.

  • Год с начала спецоперации. Добро пожаловать в новую реальность - «как раньше» уже не будет.
  • Подготовка к выборам. «Что? Где? Когда?» от псковского избиркома.
  • И - муниципальная реформа. Кто тут «за» - и кто тут «против».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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