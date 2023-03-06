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«Гонки по вертикали»: полгода до выборов, запуск праймериз и страсти по Шаману
07.03.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска.
- Полгода до выборов. Следим за активностью партий и потенциальных кандидатов: губернатор Ведерников едет в Чечню, коммунисты продолжают праздновать, а «Новым людям» советуют бросить на Псков вице-спикера Госдумы Даванкова.
- Запуск праймериз. «Единая Россия» объявила о старте своей традиционной процедуры предварительного партийного голосования. Как и в прошлом году, отбирать кандидатов будут в электронном формате.
- Страсти по Шаману. Едва в Пскове появилась информация об апрельском концерте певца с патриотическим репертуаром, как в местном сообществе закипели жаркие споры.
Источник: ПЛН-FM
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