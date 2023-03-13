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«Гонки по вертикали»: Псковский политический «Оскар», спецназ наставников и выборы как репетиция

14.03.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Темы этого выпуска:

  • Псковский «Оскар». Кому из местных политиков можно было бы дать премию за самый запутанный сценарий предвыборного кино и кто лидирует в номинации за роль второго плана. Или тут было бы уместнее присуждать не «Оскара», а «Золотую малину»?
  • Люди, маски и парадоксы социологии. Год до президентских выборов, полгода - до губернаторских.
  • «Политрук» Серавин и спецназ наставников. Псковский вице-губернатор отправился в столицу, где кремлевский куратор внутренней политики Кириенко дал старт новому всероссийскому движению - и Псковская область среди пилотных территорий проекта.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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