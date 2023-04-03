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«Гонки по вертикали»: эхо теракта в Петербурге, контрольная для губернаторов и юбилей «политического динозавра»

04.04.2023 18:30 «ПЛН-FM»

Центральные темы выпуска:

  • Эхо теракта в Петербурге. Последует ли дальнейшее закручивание гаек или власть пойдет другим путем?
  • Контрольная для губернаторов. Выборная пропорция и уравнение со всеми известными.
  • Год без Жириновского. ЛДПР учится и вслед за «Единой Россией» начинает свои «праймериз» с обучением потенциальных кандидатов.
  • Юбилей «политического динозавра». Экс-лидеру псковских коммунистов Владимиру Никитину - семьдесят пять. Что происходит в обкоме КПРФ, и при чем тут «Доширак»?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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