18:30 «Гонки по вертикали»: эхо теракта в Петербурге, контрольная для губернаторов и юбилей «политического динозавра»
03.04.2023 18:25 Рейтингомер: кандидат на вылет, пиар во время весны и парламент как место для «Доширака»
«Гонки по вертикали»: эхо теракта в Петербурге, контрольная для губернаторов и юбилей «политического динозавра»
04.04.2023 18:30 «ПЛН-FM»
Центральные темы выпуска:
- Эхо теракта в Петербурге. Последует ли дальнейшее закручивание гаек или власть пойдет другим путем?
- Контрольная для губернаторов. Выборная пропорция и уравнение со всеми известными.
- Год без Жириновского. ЛДПР учится и вслед за «Единой Россией» начинает свои «праймериз» с обучением потенциальных кандидатов.
- Юбилей «политического динозавра». Экс-лидеру псковских коммунистов Владимиру Никитину - семьдесят пять. Что происходит в обкоме КПРФ, и при чем тут «Доширак»?
Источник: ПЛН-FM
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