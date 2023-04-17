«Гонки по вертикали»: встреча Путина и Ведерникова, старт губернаторских выборов и ожидание лидера ЛДПР

Обзор региональной политической жизни начнем с главного - события, которого достаточно давно ожидала псковская общественность, по крайней мере, та ее часть, что внимательно следит за политической жизнью. Президент России Владимир Путин примет сегодня, 18 апреля, с докладом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, о чем сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. За последние десятилетия в России сформировалась традиция, согласно которой отмашку избирательным кампаниям дает именно встреча президента с региональным руководителем.

Источник: ПЛН-FM