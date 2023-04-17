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«Гонки по вертикали»: встреча Путина и Ведерникова, старт губернаторских выборов и ожидание лидера ЛДПР
18.04.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Обзор региональной политической жизни начнем с главного - события, которого достаточно давно ожидала псковская общественность, по крайней мере, та ее часть, что внимательно следит за политической жизнью. Президент России Владимир Путин примет сегодня, 18 апреля, с докладом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, о чем сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. За последние десятилетия в России сформировалась традиция, согласно которой отмашку избирательным кампаниям дает именно встреча президента с региональным руководителем.
Источник: ПЛН-FM
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