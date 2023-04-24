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«Гонки по вертикали»: Небо. Беспилотник. Девушка

25.04.2023 12:55 «ПЛН-FM»

Здравствуйте! Сегодня будем говорить о новостях как давно ожидаемых в политтусовке - таких, как старт губернаторской кампании после встречи Владимира Путина с Михаилом Ведерниковым, так и о моментах абсолютно неожиданных - вроде реакции псковской публики на, так сказать, межпартийную свадьбу экс-координатора ЛДПР и всё еще руководительницы штаба «Молодой гвардии Единой России», беспилотника в псковском аэропорту и нетривиальных попытках разгадать природу необычного явления - северного сияния над областью. Об этом и многом другом - в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

 

 

Источник: ПЛН-FM



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