«Гонки по вертикали»: Небо. Беспилотник. Девушка

Здравствуйте! Сегодня будем говорить о новостях как давно ожидаемых в политтусовке - таких, как старт губернаторской кампании после встречи Владимира Путина с Михаилом Ведерниковым, так и о моментах абсолютно неожиданных - вроде реакции псковской публики на, так сказать, межпартийную свадьбу экс-координатора ЛДПР и всё еще руководительницы штаба «Молодой гвардии Единой России», беспилотника в псковском аэропорту и нетривиальных попытках разгадать природу необычного явления - северного сияния над областью. Об этом и многом другом - в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Источник: ПЛН-FM