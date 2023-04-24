12:35 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о перспективах Подпсковья, выборах и мотивации в работе главы района1
24.04.2023 18:30 Рейтингомер: встреча Путина и Ведерникова, «маски» псковского театра и Цецерский вне президентского совета
24.04.2023 14:00 «Постскриптум»: Что означает встреча президента и губернатора и будут ли выборы конкурентными?
«Гонки по вертикали»: Небо. Беспилотник. Девушка
25.04.2023 12:55 «ПЛН-FM»
Здравствуйте! Сегодня будем говорить о новостях как давно ожидаемых в политтусовке - таких, как старт губернаторской кампании после встречи Владимира Путина с Михаилом Ведерниковым, так и о моментах абсолютно неожиданных - вроде реакции псковской публики на, так сказать, межпартийную свадьбу экс-координатора ЛДПР и всё еще руководительницы штаба «Молодой гвардии Единой России», беспилотника в псковском аэропорту и нетривиальных попытках разгадать природу необычного явления - северного сияния над областью. Об этом и многом другом - в программе «Гонки по вертикали». Поехали!
Источник: ПЛН-FM
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