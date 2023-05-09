www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
4 мая 25 апреля 7 апреля Телефон прямого эфира 24 апреля 26 апреля 7 апреля 24 апреля 4 мая 25 апреля 1 мая 26 апреля 24 апреля 7 апреля 4 мая 24 апреля

«Гонки по вертикали»: День Победы, последствия атаки дронов на Кремль и новые лица псковской политики

10.05.2023 12:47 «ПЛН-FM»

Сегодня в выпуске:

  • День Победы-2023 без парадов и салютов: такие времена.
  • Атака дронов и покушение на Прилепина: будут ли последствия и кто такие «рассерженные патриоты»?
  • Выборы-2023: сомнения эсеров и что-то новое и интересное у псковских коммунистов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты