12:47 «Гонки по вертикали»: День Победы, последствия атаки дронов на Кремль и новые лица псковской политики
08.05.2023 14:00 «Постскриптум»: Последствия атаки дронов на Кремль, 9 мая в сокращенном варианте и новшества ипотеки
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«Гонки по вертикали»: День Победы, последствия атаки дронов на Кремль и новые лица псковской политики
10.05.2023 12:47 «ПЛН-FM»
Сегодня в выпуске:
- День Победы-2023 без парадов и салютов: такие времена.
- Атака дронов и покушение на Прилепина: будут ли последствия и кто такие «рассерженные патриоты»?
- Выборы-2023: сомнения эсеров и что-то новое и интересное у псковских коммунистов.
Источник: ПЛН-FM
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