«Гонки по вертикали»: бросок на юг, дело умных мужчин и «казалось бы, причем тут шашлык»

Бросок на юг. Чем объясняется объявленная Михаилом Ведерниковым перестройка в Великих Луках?

На низком старте. До объявления губернаторских выборов остается всего неделя, и мы продолжаем фиксировать активность кандидатов – «гарантированных», вероятных и… несостоявшихся.