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«Гонки по вертикали»: бросок на юг, дело умных мужчин и «казалось бы, причем тут шашлык»

23.05.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Центральные темы выпуска.

  • Бросок на юг. Чем объясняется объявленная Михаилом Ведерниковым перестройка в Великих Луках?

  • На низком старте. До объявления губернаторских выборов остается всего неделя, и мы продолжаем фиксировать активность кандидатов – «гарантированных», вероятных и… несостоявшихся.

  • Битвы в прямом эфире. ПЛН FM продолжает цикл программ «Армрестлинг» с участием представителей самых разных политических сил.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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