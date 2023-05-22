22.05.2023 18:30 Рейтингомер: наезд на «его величество», резидентопад в «Моглино» и перестройка в Великих Луках
«Гонки по вертикали»: бросок на юг, дело умных мужчин и «казалось бы, причем тут шашлык»
23.05.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Центральные темы выпуска.
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Бросок на юг. Чем объясняется объявленная Михаилом Ведерниковым перестройка в Великих Луках?
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На низком старте. До объявления губернаторских выборов остается всего неделя, и мы продолжаем фиксировать активность кандидатов – «гарантированных», вероятных и… несостоявшихся.
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Битвы в прямом эфире. ПЛН FM продолжает цикл программ «Армрестлинг» с участием представителей самых разных политических сил.
Источник: ПЛН-FM
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