«Гонки по вертикали»: 100 дней до выборов, кандидатский минимум и время вспоминать камни

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире - «Гонки по вертикали», это последний выпуск нашей программы перед вступлением политического класса Псковской области в официальную избирательную кампанию. Уже в четверг, 1 июня, региональный парламент, заслушав на сессии отчет главы области Михаила Ведерникова, затем назначит главные выборы - губернаторские - на единый день голосования, 10 сентября. Поскольку выборы будут проходить скорее всего в три дня, с пятницы по воскресенье, то сейчас можно запускать обратный отсчет - 100 дней до голосования. Вот такая символическая отметка - и повод посмотреть, с чем власть и оппозиция вступают в эту кампанию - уже шестую по счету в новейшей истории Псковской области. И тут надо сказать, что выборы-2023 будут значительно отличаться от всех предыдущих кампаний...

Источник: ПЛН-FM