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«Гонки по вертикали»: кандидатский квартет, новый иноагент и визиты недели

20.06.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Здравствуйте! В студии ПЛН ФМ журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

Это программа «Гонки по вертикали». Будем говорить о событиях региональной политики - партийной жизни, визитах, в том числе о приезде в регион экс-кандидата в президенты России, еще о поездке псковской делегации во главе с Михаилом Ведерниковым на экономический форум в Петербурге, новых иноагентах и, разумеется, о главном - о губернаторских выборах.

 

Источник: ПЛН-FM



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