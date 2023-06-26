«Гонки по вертикали»: мятеж с продолжением, предвыборные хроники и перемены в первых лицах
27.06.2023 12:55 «ПЛН-FM»
Информационно-аналитическая программа «Гонки по вертикали», посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска:
- Вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер»: что это было - и каковы возможные последствия произошедшего?
- Мелодии кандидатского квартета. Чем заняты участники кампании по выборам губернатора на старте гонки.
- Перемены в первых лицах. В псковском «Яблоке» впервые более чем за четверть века избрали нового председателя.
Источник: ПЛН-FM
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