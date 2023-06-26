«Гонки по вертикали»: мятеж с продолжением, предвыборные хроники и перемены в первых лицах

Информационно-аналитическая программа «Гонки по вертикали», посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер»: что это было - и каковы возможные последствия произошедшего?

Мелодии кандидатского квартета. Чем заняты участники кампании по выборам губернатора на старте гонки.

Перемены в первых лицах. В псковском «Яблоке» впервые более чем за четверть века избрали нового председателя.

Источник: ПЛН-FM