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«Гонки по вертикали»: мятеж с продолжением, предвыборные хроники и перемены в первых лицах

27.06.2023 12:55 «ПЛН-FM»

Информационно-аналитическая программа «Гонки по вертикали», посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

  • Вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер»: что это было - и каковы возможные последствия произошедшего?
  • Мелодии кандидатского квартета. Чем заняты участники кампании по выборам губернатора на старте гонки.  
  • Перемены в первых лицах. В псковском «Яблоке» впервые более чем за четверть века избрали нового председателя. 

 

Источник: ПЛН-FM



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