«Гонки по вертикали»: новый прокурор, старые грабли и кинофест на фоне перемен

Сегодня в выпуске:

• А и Б пошли на В: Б сбежало, А восстало… и подхватило красный флаг. Изучаем буквы в азбуке губернаторских выборов.

• Кто вы — мистер Мошков? Что известно о новом потенциальном прокуроре Псковской области?

• И фильм, фильм, фильм - В Пскове стартует кинофестиваль «Западные ворота». Что покажут и кто приедет?

Источник: ПЛН-FM