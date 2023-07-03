03.07.2023 18:30 Рейтингомер: замена на выборах, уход в неизвестность и экскурсия для помощника президента
03.07.2023 14:00 «Постскриптум»: Политическая социология в России, стажеры вместо врачей и массовое отравление в лагере
«Гонки по вертикали»: новый прокурор, старые грабли и кинофест на фоне перемен
04.07.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Сегодня в выпуске:
• А и Б пошли на В: Б сбежало, А восстало… и подхватило красный флаг. Изучаем буквы в азбуке губернаторских выборов.
• Кто вы — мистер Мошков? Что известно о новом потенциальном прокуроре Псковской области?
• И фильм, фильм, фильм - В Пскове стартует кинофестиваль «Западные ворота». Что покажут и кто приедет?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати