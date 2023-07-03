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«Гонки по вертикали»: новый прокурор, старые грабли и кинофест на фоне перемен

04.07.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня в выпуске:

• А и Б пошли на В: Б сбежало, А восстало… и подхватило красный флаг. Изучаем буквы в азбуке губернаторских выборов.

• Кто вы — мистер Мошков? Что известно о новом потенциальном прокуроре Псковской области?

• И фильм, фильм, фильм - В Пскове стартует кинофестиваль «Западные ворота». Что покажут и кто приедет?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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