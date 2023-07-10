«Гонки по вертикали»: скандалы недели, оппозиция на выборах и Кириенко в «Северном Артеке»

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Сегодня в выпуске: скандалы недели, оппозиция на выборах и Кириенко в «Северном Артеке».

Источник: ПЛН-FM