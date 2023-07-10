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«Гонки по вертикали»: скандалы недели, оппозиция на выборах и Кириенко в «Северном Артеке»
11.07.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Сегодня в выпуске: скандалы недели, оппозиция на выборах и Кириенко в «Северном Артеке».
Источник: ПЛН-FM
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