«Гонки по вертикали»: прощание с Юрием Шматовым, памятник раздора и люди в белых халатах

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Источник: ПЛН-FM