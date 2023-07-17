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«Гонки по вертикали»: прощание с Юрием Шматовым, памятник раздора и люди в белых халатах

18.07.2023 12:55 «ПЛН-FM»

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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