«Гонки по вертикали»: прощание с Юрием Шматовым, памятник раздора и люди в белых халатах

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18.07.2023 12:55 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Источник: ПЛН-FM
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