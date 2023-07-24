24.07.2023 14:00 «Постскриптум»: ОБЗР вместо ОБЖ, дискуссия вокруг памятника Ленину и что будет с курсом рубля
«Гонки по вертикали»: потери на выборах и мода на киберспорт
25.07.2023 18:35 «ПЛН-FM»
Центральные темы выпуска:
- Губернаторские выборы-2023. Неоконченный концерт для кандидатского квартета и завершенный спектакль псковской «Родины».
- Кто ж его перенесет - он же памятник?! Псковские политики продолжают обсуждать будущее монумента на площади Ленина.
- О, киберспорт - ты что? Станут ли компьютерные игры модными у чиновников - вроде «президентских» горных лыж и дзюдо?
Источник: ПЛН-FM
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