«Гонки по вертикали»: потери на выборах и мода на киберспорт

Центральные темы выпуска:

- Губернаторские выборы-2023. Неоконченный концерт для кандидатского квартета и завершенный спектакль псковской «Родины».

- Кто ж его перенесет - он же памятник?! Псковские политики продолжают обсуждать будущее монумента на площади Ленина.

- О, киберспорт - ты что? Станут ли компьютерные игры модными у чиновников - вроде «президентских» горных лыж и дзюдо?

Источник: ПЛН-FM