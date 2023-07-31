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«Гонки по вертикали»: Кандидаты в губернаторы, Дни Псковской области в Витебске и работа над ошибками

01.08.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Главные темы этого выпуска:

  • Губернаторские выборы: чем заняты другие кандидаты, пока действующий губернатор выстраивает свою кампанию по принципу «как работали, так и работаем»?

  • Дни Псковской области в Витебске: без ложки дегтя не обошлось.

  • Михаил Ведерников побывал в Великих Луках: как там прошла работа над ошибками?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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