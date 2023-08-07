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«Гонки по вертикали»: «Вы уху ели?», «Где выборы?» и другие вопросы недели

08.08.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Центральные темы этого выпуска:

  • Месяц до голосования. Где спряталась интрига и куда сместился акцент выборов?
  • Что у вас с рейтингом? Политологи назвали лидеров общероссийского списка губернаторов.
  • Что будет с «Яблоком»? Устоят ли списки кандидатов от оппозиции перед атакой электоральных киллеров?

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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