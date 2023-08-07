04.08.2023 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли проверять детские игрушки на духовность и нравственность?
«Гонки по вертикали»: «Вы уху ели?», «Где выборы?» и другие вопросы недели
08.08.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Центральные темы этого выпуска:
- Месяц до голосования. Где спряталась интрига и куда сместился акцент выборов?
- Что у вас с рейтингом? Политологи назвали лидеров общероссийского списка губернаторов.
- Что будет с «Яблоком»? Устоят ли списки кандидатов от оппозиции перед атакой электоральных киллеров?
Источник: ПЛН-FM
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