«Гонки по вертикали»: две большие разницы

Всем привет! Это радио «ПЛН FM». В студии - журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. После небольших каникул в эфире программа «Гонки по вертикали» с обзором политической жизни региона. И вот центральные темы этого выпуска:

Внизу вертикали. Подводим предварительные итоги первого этапа муниципальной реформы в Псковской области.

Old School главы и Generation V. Чем отличаются нынешние муниципальные управленцы от предшественников-руководителей городов и районов, работавших в 1990-е и начале нулевых?

Сохраняем традиции и начинаем новые проекты. Чем удивят своих читателей и слушателей Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM»?

Об этом и многом другом будем говорить в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Источник: ПЛН-FM