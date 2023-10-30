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«Гонки по вертикали»: две большие разницы
31.10.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Всем привет! Это радио «ПЛН FM». В студии - журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. После небольших каникул в эфире программа «Гонки по вертикали» с обзором политической жизни региона. И вот центральные темы этого выпуска:
- Внизу вертикали. Подводим предварительные итоги первого этапа муниципальной реформы в Псковской области.
- Old School главы и Generation V. Чем отличаются нынешние муниципальные управленцы от предшественников-руководителей городов и районов, работавших в 1990-е и начале нулевых?
- Сохраняем традиции и начинаем новые проекты. Чем удивят своих читателей и слушателей Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM»?
Об этом и многом другом будем говорить в программе «Гонки по вертикали». Поехали!
Источник: ПЛН-FM
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