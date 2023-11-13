«Гонки по вертикали»: власть и церковь, президентские выборы-2024 и «кирпич» для кандидата

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Власть и церковь. Что обсуждали на своей первой встрече губернатор Михаил Ведерников и новый псковский митрополит Арсений.

В шутку и всерьез о президентской кампании. До старта главных выборов всего электорального цикла остался месяц - какими они будут, кто может составить компанию фавориту и почему «соскочил» Олег Брячак.

Ваше слово, господа знатоки. В ежегодном проекте ПЛН «100 самых влиятельных псковичей» наступил этап анкетирования экспертов.

Источник: ПЛН-FM