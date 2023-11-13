www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
25 октября 8 ноября 9 ноября 14 ноября 7 ноября 9 ноября 13 ноября 13 ноября 10 ноября 18 октября 20 октября 14 ноября 25 октября 13 ноября 27 октября 13 ноября

«Гонки по вертикали»: власть и церковь, президентские выборы-2024 и «кирпич» для кандидата

14.11.2023 12:55 «ПЛН-FM»

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

  • Власть и церковь. Что обсуждали на своей первой встрече губернатор Михаил Ведерников и новый псковский митрополит Арсений.
  • В шутку и всерьез о президентской кампании. До старта главных выборов всего электорального цикла остался месяц - какими они будут, кто может составить компанию фавориту и почему «соскочил» Олег Брячак.
  • Ваше слово, господа знатоки. В ежегодном проекте ПЛН «100 самых влиятельных псковичей» наступил этап анкетирования экспертов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты