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«Гонки по вертикали»: Что, новый хозяин, надо?

19.12.2023 18:30 «ПЛН-FM»

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Темы выпуска:

  • Первый пошел. Неделя под знаком выдвижения на выборы президента России Владимира Путина.
  • Государственных и муниципальных управленцев оценят по-новому. К чему следует готовиться псковским чиновникам и тем, кто только собираются ими стать. 
  • Время подводить итоги. Чем порадуют Псковская Лента Новостей, радио ПЛН ФМ и канал ПЛН-ТВ в последние дни декабря?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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