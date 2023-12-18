18.12.2023 18:10 «Дневной дозор»: Должны ли граждане участвовать в распределении средств бюджета на местном уровне?
«Гонки по вертикали»: Что, новый хозяин, надо?
19.12.2023 18:30 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Темы выпуска:
- Первый пошел. Неделя под знаком выдвижения на выборы президента России Владимира Путина.
- Государственных и муниципальных управленцев оценят по-новому. К чему следует готовиться псковским чиновникам и тем, кто только собираются ими стать.
- Время подводить итоги. Чем порадуют Псковская Лента Новостей, радио ПЛН ФМ и канал ПЛН-ТВ в последние дни декабря?
Источник: ПЛН-FM
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