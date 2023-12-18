«Гонки по вертикали»: Что, новый хозяин, надо?

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Темы выпуска:

Первый пошел. Неделя под знаком выдвижения на выборы президента России Владимира Путина.

Государственных и муниципальных управленцев оценят по-новому. К чему следует готовиться псковским чиновникам и тем, кто только собираются ими стать.

Время подводить итоги. Чем порадуют Псковская Лента Новостей, радио ПЛН ФМ и канал ПЛН-ТВ в последние дни декабря?

Источник: ПЛН-FM