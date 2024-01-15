«Гонки по вертикали»: выборы президента, губернаторский ультиматум и нейросеть за ПЛН

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Выборы президента. Сколько миллионов подписей соберут за Владимира Путина - притом что требуется триста тысяч? Приедет ли в Псков кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий? И какие новые предвыборные проекты стартуют на «ПЛН FM»?

Саботаж со свинством. Какое продолжение последовало за жесткой критикой мусорщиков со стороны псковского губернатора Михаила Ведерникова?

Совет Федерации, Союз журналистов плюс искусственный интеллект. Как Псковская Лента Новостей вошла в число победителей всероссийского конкурса и получила награду от Валентины Матвиенко.

Источник: ПЛН-FM