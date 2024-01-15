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«Гонки по вертикали»: выборы президента, губернаторский ультиматум и нейросеть за ПЛН

16.01.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

  • Выборы президента. Сколько миллионов подписей соберут за Владимира Путина - притом что требуется триста тысяч? Приедет ли в Псков кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий? И какие новые предвыборные проекты стартуют на «ПЛН FM»?
  • Саботаж со свинством. Какое продолжение последовало за жесткой критикой мусорщиков со стороны псковского губернатора Михаила Ведерникова?
  • Совет Федерации, Союз журналистов плюс искусственный интеллект. Как Псковская Лента Новостей вошла в число победителей всероссийского конкурса и получила награду от Валентины Матвиенко.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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