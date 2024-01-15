15.01.2024 18:30 Рейтингомер: мусорный саботаж, дубак в общаге ПсковГУ и «Седая ночь» от вице-спикера
«Гонки по вертикали»: выборы президента, губернаторский ультиматум и нейросеть за ПЛН
16.01.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска:
- Выборы президента. Сколько миллионов подписей соберут за Владимира Путина - притом что требуется триста тысяч? Приедет ли в Псков кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий? И какие новые предвыборные проекты стартуют на «ПЛН FM»?
- Саботаж со свинством. Какое продолжение последовало за жесткой критикой мусорщиков со стороны псковского губернатора Михаила Ведерникова?
- Совет Федерации, Союз журналистов плюс искусственный интеллект. Как Псковская Лента Новостей вошла в число победителей всероссийского конкурса и получила награду от Валентины Матвиенко.
Источник: ПЛН-FM
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